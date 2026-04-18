Черный юмор начали «отменять» в России

В России начался процесс «отмены» черного юмора. На популярных юмористических сайтах были заблокированы разделы с соответствующими анекдотами, сообщает Baza .

Неизвестный подал иск в один из столичных судов на интернет-ресурсы, на которых были опубликованы черные шутки про расизм, смерть, теракты и др. По мнению истца, подобные высказывания унижают человеческое достоинство, а также дискриминируют и оскорбляют пользователей по национальной и расовой принадлежности.

Суд удовлетворил требование истца и признал анекдоты с шутками на этих сайтах запрещенными к распространению, а их домены внесены в реестр запрещенных.

Ранее Чертановский районный суд города Москвы заблокировал сайт с продажей готовых аккаунтов для каршеринга.

