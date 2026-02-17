Суд Москвы заблокировал сайт с продажей готовых аккаунтов для каршеринга

Чертановский районный суд города Москвы заблокировал сайт, который давал возможность свободно войти в приложение различных сервисов по аренде автомобилей. При этом, если водитель попадет в аварию или нарушит ПДД, претензии предъявляли владельцу аккаунта, а не реальному человеку, сообщает Baza .

Сайтом можно было пользоваться в Москве, Санкт-Петербурге и в ряде других городов. Ресурс высоко оценили в интернете множеством отзывов, в том числе особую благодарность пользователи выражали за возможность водить без прав.

Некоторые признавались, что покупали аккаунты на ресурсе, чтобы потренироваться водить перед экзаменом на получение водительского удостоверения. В случае ДТП ответственность понес бы владелец аккаунта, а не реальный человек.

Ранее семья из Москвы арендовала машину в каршеринге BelkaCar, чтобы доехать до Куршской косы в Калининградской области. Однако автомобиль застрял в лесу и заблокировался из-за сбоя геолокации.

