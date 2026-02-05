Москвичи с ребенком застряли в лесу под Калининградом из-за каршеринга

Семья из Москвы арендовала машину в каршеринге BelkaCar, чтобы доехать до Куршской косы в Калининградской области. Однако автомобиль застрял в лесу и заблокировался из-за сбоя геолокации, сообщает «Осторожно, новости» .

Мария рассказала, что путешественники вышли из машины, закрыли ее и пошли гулять. Открыть автомобиль не получилось. Проблема оказалась в транспорте, который отображался в нескольких километрах от семьи. Служба каршеринга проблему не решила, но направила к клиентам техника.

«Промерзли — жуть. Техник ехал около двух часов. В общей сложности более трех часов прождали: я, муж и ребенок. Мы — и глухой лес вокруг. На улице –20», — рассказала Мария.

Она пожаловалась, что на обратном пути машина снова заблокировалась, пришлось повторно обращаться в службу поддержки. В BelkaCar перерасчет не сделали, а только прислали 900 рублей на будущую поездку.

Всего на аренду автомобиля семья потратила более 10 тыс. рублей. При этом попасть на Куршскую косу у них так и не получилось — все трое заболели из-за переохлаждения.

