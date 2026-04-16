Без шансов: жуткая авария в Татарстане унесла жизни 4 человек

Четыре человека погибли в жуткой аварии в Кайбицком районе Татарстана

Жуткое ДТП произошло в Кайбицком районе Республики Татарстан. Легковой автомобиль буквально нырнул под небольшой грузовик. В результате погибли четыре человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Авария произошла ранним утром 16 апреля на 709 км трассы М-12. Водитель автомобиля Hyundai Solaris не рассчитал расстояние и влетел в «Валдай Луидор».

На опубликованных кадрах видно, что легковой автомобиль смяло как бумагу. У троих пассажиров и водителя не было шансов выжить.

Прокурор Кайбицкого района Игорь Осипов выехал на место происшествия для выяснения обстоятельств смертельного ДТП. Проверку взяли на контроль в районной прокуратуре.

