сегодня в 20:30

Три ребенка и взрослый погибли при ДТП на трассе М-5 «Урал» в Пензенской области

Четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе в Пензенской области, сообщает РЕН ТВ .

Авария произошла во вторник на 768 км федеральной трассы М-5 «Урал» вблизи населенного пункта Евлашево. В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли трое детей и один взрослый человек.

К настоящему моменту других подробностей происшествия нет.

На месте ЧП работают экстренные службы. Для ликвидации последствий ДТП привлечены 6 сотрудников МЧС и 2 единицы спецтехники.

