Не устоял на ногах: неадекват объяснил сотрясение у избитого ложкой ребенка

Мужчину, который избил подростка ложкой для обуви в Ачинске Красноярского края, задержали. У него уже была судимость, сообщает Telegram-канал « Kras Mash ».

53-летний мужчина сказал, что подростки шумели в подъезде. Он взял предмет и отправился их «воспитывать».

Большинство подростков убежали. Однако один парень споткнулся и свалился рядом с выходом из подъезда. Его и избил мужчина.

Он заявил, что бил исключительно по рукам и ногам. Сотрясение у мальчика якобы появилось из-за того, что он не устоял на ногах.

На видео во время разговора с полицейским агрессор отметил, что использовал ложку для обуви. Он хотел «шугануть» подростков. Детей было около 10 человек.

Мужчина рассказал, что побежал за подростками. Они выбежали из подъезда, но один споткнулся на порог.

Агрессор признал, что перегнул палку. Он раскаялся в содеянном.

Избиение произошло 14 апреля на улице Кирова. Мальчика били ложкой для обуви, он плакал и кричал. Друзья пострадавшего его бросили и сбежали.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.