«Госуслуги» перестали открываться с запущенным VPN

У некоторых россиян перестало открываться приложение «Госуслуги» на смартфоне с запущенным VPN. Во время входа пользователям советуют отключить его или воспользоваться «оффлайн-режимом», сообщает РБК .

«Для корректной работы приложения отключите VPN. Доступ ограничен по соображениям безопасности», — видят такое сообщение некоторые россияне.

Проблема возникает только у тех пользователей, которые заходят в «Госуслуги» с телефона. Сайт запускается без ограничений.

Ранее сообщалось, что в РФ популярные онлайн-сервисы, среди которых приложения ритейлеров, маркетплейсов и заведений общепита, начали информировать пользователей о вероятных сбоях в работе при включенном VPN. Также им советуют отключить сервис.

