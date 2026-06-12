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Росавиация: в восьми аэропортах России ввели ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда, Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Чебоксар введены временные ограничения на полеты, сообщили в пресс-службы Росавиации.