Росавиация: в восьми аэропортах России ввели ограничения на полеты
В аэропортах Волгограда, Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Чебоксар введены временные ограничения на полеты, сообщили в пресс-службы Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что в Пензенской области действует режим «Ковер».
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