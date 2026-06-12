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США сбили 2 запущенных в сторону Ормуза беспилотника Ирана

Американские военные перехватили 2 иранских дрона, запущенных в сторону Ормузского пролива, пишет ТАСС .

«ВС США сбили два иранских ударных дрона-камикадзе», — сообщила журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети X.

По словам источника, Тегеран «попытался нанести удар по коммерческим судам, проходящим через Ормузский пролив».

Ранее сообщалось, что у побережья города Сирик на юге Ирана произошел взрыв.

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