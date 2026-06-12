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Посол РФ: Путин и Трамп ставят задачу восстановить связи между странами

Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп ставят задачу восстановить нормальные межгосударственные связи, сообщает РИА Новости .

«Важно, что лидеры России и США, между которыми налажена личная химия, ставят задачу восстановить нормальные межгосударственные связи», — отметил он.

По его словам, Москва приветствует подходы администрации Трампа к восстановлению двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что отставной подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис в публикации в социальной сети X выразил уверенность, что содержание официального письма президента Украины Владимира Зеленского не продемонстрировало искреннего желания вступать во взаимовыгодные переговоры.

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