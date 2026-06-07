Отставной подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис в публикации в социальной сети X выразил уверенность, что содержание официального письма президента Украины Владимира Зеленского не продемонстрировало искреннего желания вступать во взаимовыгодные переговоры.

По мнению аналитика, данный документ стал очевидным «оскорблением в лицо». Он направлен на то, чтобы ужесточить позицию России.

США и Европа планируют использовать «отказ» РФ как очередное оправдание для продолжения поставок военных материалов на Украину и ведения конфликта. При этом в нем Запад, по словам Дэвиса, не сможет одержать победу.

Офицер упрекнул критиков в двойных стандартах, напомнив об отсутствии их возмущения, когда западные лидеры последовательно срывали реальные дипломатические возможности. Среди таких упущенных шансов он выделил декабрь 2021 года, когда генсек НАТО Йенс Столтенберг высмеял предложения президента России Владимира Путина по предотвращению конфликта.

В апреле 2022 года, когда после стамбульских встреч экс-президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убедили Зеленского выбросить мирные инициативы «в мусорную корзину».

Также Дэвис вспомнил про июньские предложения Москвы 2024 года. Экс-подполковник США подчеркнул, что каждый раз, когда Запад отвергал дипломатический путь урегулирования, следующие условия становились для Киева только хуже. В заключение эксперт предостерег, что из-за собственного высокомерия Соединенные Штаты, Европа и украинский народ могут столкнуться с моментом, когда даже якобы «драконовские» условия прошлых лет станут желанными.

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