На морских курортах России воды прогрелась до 23 градусов
Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что вода продолжает постепенно прогреваться на морских курортах России, пишет ТАСС.
В частности, в Ейске температура достигает плюс 23 градусов.
По ее словам, в районе Калининграда, Феодосии, Алушты и Ялты вода прогрелась до плюс 17 градусов, в Сочи температура воды составляет плюс 18, в Евпатории, Анапе и Туапсе — плюс 20, в Геленджике — плюс 22.
Ранее сообщалось, что в Крыму продолжается реконструкция и строительство набережных в Саках, Евпатории, Коктебеле, Алуште, Судаке и Ялте. Часть объектов планируют открыть к началу курортного сезона.
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