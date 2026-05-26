В Крыму к лету реконструируют набережные в шести городах

Власти в Крыму направили на реставрацию более 3 млрд рублей

В Крыму продолжается реконструкция и строительство набережных в Саках, Евпатории, Коктебеле, Алуште, Судаке и Ялте. Часть объектов планируют открыть к началу курортного сезона, сообщает «Крымская газета» .

Минстрой Крыма контролирует работы в Саках, Евпатории и Коктебеле в рамках госпрограммы и нацпроекта «Жилье и городская среда». В Саках обустраивают пешеходную набережную вдоль улицы Морской, в Евпатории и Коктебеле ведется реконструкция. Объекты финансируются по утвержденным сметам, готовность зависит от этапа и сезонных ограничений.

В Коктебеле стоимость проекта составляет около 2,4 млрд рублей. На площадке работают 82 человека и 11 единиц техники. Строители монтируют опалубку буны, бетонируют противооползневые сооружения, укладывают плитку и ливневую канализацию. Председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк поручил ускорить темпы без потери качества.

Строительство набережной между Евпаторией и Саками стоимостью 630 млн рублей идет с опережением графика. Курорт в перспективе сможет принимать до 1 млн туристов в год. В Евпатории завершается реконструкция набережной имени Горького за 197 млн рублей, предпринимателей обязали благоустроить прилегающие территории до 1 июня.

В Алуште к 31 мая откроют обновленную ротонду, на работы направили около 10 млн рублей. В Судаке восстанавливают 100-метровый участок набережной у мыса Алчак после шторма, завершить работы планируют до 15 июня. В Ялте рассматривают замену изношенной плитки от памятника Ленину до Приморского парка после курортного сезона.

