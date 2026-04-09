В России приложения магазинов начали предупреждать о включенном VPN

В России популярные онлайн-сервисы, в том числе приложения ритейлеров, маркетплейсов и заведений общепита, стали информировать пользователей о возможных сбоях в работе при использовании VPN, сообщает РИА Новости .

В частности, такое предупреждение появилось у приложения маркетплейса Wildberries.

«Иль де Ботэ» предупреждает пользователей фразой «Из-за включенного VPN могут быть ошибки!».

Например, похожая фраза с предупреждением и возможных ошибках из-за включенного VPN появляется в приложении сети «Шоколадница».

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов выразил мнение, что Роскомнадзор сможет отслеживать трафик даже через сервисы VPN. Из-за этого Telegram якобы не сможет «обхитрить» ведомство.

В РФ Telegram замедляют с 10 февраля. В Роскомнадзоре отметили, что для нарушающих закон сервисов в стране вводятся ограничения.

