В России приложения магазинов начали предупреждать о включенном VPN
В России популярные онлайн-сервисы, в том числе приложения ритейлеров, маркетплейсов и заведений общепита, стали информировать пользователей о возможных сбоях в работе при использовании VPN, сообщает РИА Новости.
В частности, такое предупреждение появилось у приложения маркетплейса Wildberries.
«Иль де Ботэ» предупреждает пользователей фразой «Из-за включенного VPN могут быть ошибки!».
Например, похожая фраза с предупреждением и возможных ошибках из-за включенного VPN появляется в приложении сети «Шоколадница».
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов выразил мнение, что Роскомнадзор сможет отслеживать трафик даже через сервисы VPN. Из-за этого Telegram якобы не сможет «обхитрить» ведомство.
В РФ Telegram замедляют с 10 февраля. В Роскомнадзоре отметили, что для нарушающих закон сервисов в стране вводятся ограничения.
