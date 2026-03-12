сегодня в 14:43

Депутат Свинцов думает, что Telegram не будет запускаться даже с помощью VPN

Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН выразил мнение, что Роскомнадзор сможет отслеживать трафик даже через сервисы VPN. Из-за этого Telegram якобы не сможет «обхитрить» ведомство.

По словам Свинцова, специалисты РКН смогут отслеживать VPN-трафик. Есть вероятность, что ведомство начнет его постепенно «поджимать».

По мнению депутата, Telegram будет глючить и при работе через сервисы обхода блокировок.

«Если кто-то думает, что все просто скачают VPN и продолжат пользоваться мессенджером, то спешу вас расстроить. Ничего не будет работать», — добавил Свинцов.

Telegram начали замедлять в России с 10 февраля. Позднее стало известно, что публиковать рекламу в мессенджере блогеры теперь не могут, иначе им выпишут штраф.

Днем 12 марта депутат Госдумы РФ Михаил Делягин заявил, что в Госдуме перестал работать Wi-Fi. Мессенджер Max там тоже не ловил.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.