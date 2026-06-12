В День России жителей Московского региона ждет жара до 33 градусов
В День России воздух в Москве и области прогреется до 31–33 градусов выше нуля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Небо будет закрывать переменная облачность. Местами синоптики обещают непродолжительные дожди. В отдельных районах возможны грозы.
Ветер ожидается южного и юго-восточного направлений. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.
Ночью температура в Московском регионе опустится до 16–18 градусов. Облачность останется переменной, местами пройдут слабые осадки.
Ветер сменит направление на северо-восточное и северное. Его порывы не превысят одного-шести метров в секунду.
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