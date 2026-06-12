В Госдуме хотят доплачивать пенсионерам по 24,4 тыс рублей раз в год

Российским пенсионерам предлагают ввести ежегодную дополнительную, 13-ю выплату в размере полутора прожиточных минимумов. Об этом ТАСС рассказал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По его подсчетам, в текущем году такая сумма могла бы составить порядка 24,4 тыс. рублей. Речь идет о так называемой 13-ой пенсии.

Миронов отметил, что его фракция уже подготовила соответствующий законопроект. Его внесли на рассмотрение в Госдуму.

Парламентарий считает, что принятие документа послужит наглядным примером государственной работы по повышению качества жизни пожилых людей.

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