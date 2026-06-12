Телеведущей Ольге Бузовой понадобилась помощь врачей после падения в душе

Культура

Ольга Бузова, предположительно, пострадала в собственной квартире, упав в душе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, у Бузовой рассечено колено. 

Открытого перелома у певицы нет. Однако травма оценивается как серьезная. 

Решается вопрос, потребуется ли артистке госпитализация. 

Медики, прибывшие на место, оказывают Бузовой экстренную помощь. Телеведущая пожаловалась на резкую боль.

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