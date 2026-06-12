Телеведущей Ольге Бузовой понадобилась помощь врачей после падения в душе
Ольга Бузова, предположительно, пострадала в собственной квартире, упав в душе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, у Бузовой рассечено колено.
Открытого перелома у певицы нет. Однако травма оценивается как серьезная.
Решается вопрос, потребуется ли артистке госпитализация.
Медики, прибывшие на место, оказывают Бузовой экстренную помощь. Телеведущая пожаловалась на резкую боль.
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