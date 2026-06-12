Росавиация ограничила полеты в аэропорту Домодедово
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В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на использование неба. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.
Вылеты и посадки самолетов выполняются только после одобрения профильных ведомств.
Ограничения ввели для безопасности воздушных судов. Конкретные причины не называются.
Украинские боевики продолжают пытаться атаковать Московский регион. В 06:29 мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о ликвидации семи летевших на столицу БПЛА ВСУ. В 08:33 были уничтожены еще три воздушных объекта.
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