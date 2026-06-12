Росавиация ограничила полеты в аэропорту Домодедово

сегодня в 09:11

В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на использование неба. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в Telegram-канале .

Вылеты и посадки самолетов выполняются только после одобрения профильных ведомств.

Ограничения ввели для безопасности воздушных судов. Конкретные причины не называются.

Украинские боевики продолжают пытаться атаковать Московский регион. В 06:29 мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о ликвидации семи летевших на столицу БПЛА ВСУ. В 08:33 были уничтожены еще три воздушных объекта.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.