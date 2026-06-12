Ветеран Агафонов: глава Балашихи оказал неоценимую помощь в «Героях Подмосковья»

Участник программы «Герои Подмосковья» Илья Агафонов поделился с РИАМО впечатлениями о своем наставнике — главе городского округа Балашиха Сергее Юрове. По словам Агафонова, взаимодействие с руководителем крупного муниципалитета складывалось легко и продуктивно.

Агафонов подчеркнул, что Юров оказал неоценимую помощь во всех начинаниях в рамках программы. Благодаря наставнику участник не просто узнал, как устроена муниципальная власть теоретически, а реально погрузился в рабочие процессы. Причем это погружение происходило при поддержке человека, который сам управляет одним из крупнейших городских округов Подмосковья.

Программа «Герои Подмосковья» предполагает персональное наставничество со стороны глав муниципалитетов, региональных министров и других опытных управленцев.

«Мой наставник — глава городского округа Балашиха Сергей Геннадьевич Юров. Взаимодействие с ним проходило легко. Ему можно написать, позвонить, посоветоваться — он всегда на связи. Это не такая ситуация, когда ты остаешься один на один со своими проблемами и не знаешь, куда идти. Сергей Геннадиевич оказал, конечно же, неоценимую помощь во всех моих начинаниях в рамках данной программы. Благодаря ему я не просто узнал, как устроена муниципальная власть, а реально погрузился в процесс с поддержкой человека, который сам управляет крупным городом», — рассказал участник программы «Герои Подмосковья» Илья Агафонов.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

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