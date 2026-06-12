Телеведущая Ольга Бузова показала окровавленное колено после падения

сегодня в 10:17

Телеведущая Ольга Бузова выложила снимки из кареты скорой помощи, на которых видно окровавленное колено. Об этом сообщает Telegram-канал 112 .

По его информации, артистка споткнулась и упала. Врачи доставили ее в больницу, где оказывают необходимую помощь.

Певица вернулась в Москву из командировки в турецкий Стамбул накануне.

На опубликованном фото видно, что правая нога Бузовой зафиксирована на одном месте. Ее полностью забинтовали. Из раны сочилась кровь.

Запланированный завтра концерт в Ростове-на-Дону с шоу-программой «Вот она Я» под угрозой срыва.

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