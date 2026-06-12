В Наро-Фоминске предъявили обвинение возможному 16-летнему убийце бизнесмена

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В подмосковном Наро-Фоминске предъявили обвинение 16-летнему приезжему, который убил мужчину ножом и напал на его сына. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Взрослый мужчина скончался на месте. Его сына-подростка госпитализировали.

Подростку инкриминируют убийство местного жителя и покушение на убийство его сына (часть 1 статьи 105, часть 3 статьи 30, пункты «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ).

Ночью 11 июня злоумышленник проник в частный дом в деревне Терновка Наро-Фоминского округа, где находился знакомый ему мужчина с двумя детьми. Фигурант ударил ножом хозяина и одного из мальчиков. Взрослый умер от ран, а пострадавший ребенок выжил и был отправлен в больницу.

Второму сыну удалось спрятаться. После нападения подозреваемый скрылся на автомобиле убитого, но его быстро задержали.

Следователи уже нашли орудие преступления — нож. Парень избавился от него.

Проведены допросы. В дальнейшем организуют ряд экспертиз, среди которых судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, психолого-психиатрическая и дактилоскопическая. Суд может заключить фигуранта под стражу уже 12 июня.

Погибшему было 55 лет. Его сыну — 13.

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