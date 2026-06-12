Пьяные туристы сорвали концерт Валерия Меладзе в пятизвездочном отеле в Турции

Концерт певца Валерия Меладзе в дорогом турецком отеле Port Nature Luxury Resort Hotel в Белеке едва не сорвался из-за поведения подвыпивших VIP-гостей. Прямо посреди выступления нетрезвые отдыхающие начали перебивать артиста: просили передать приветы, поздравить с днем рождения, заказывали незнакомые песни и требовали сфотографироваться, пишет SHOT .

Певец вынужден был остановить концерт, чтобы сделать селфи с гостями и произнести в камеру «Привет от Алисы Сергеевны».

Сам Меладзе после инцидента объяснил, что выступление нужно было «красиво закончить», а уже потом переходить к более неформальному общению. Однако предложение выпить с отдыхающими он вежливо отклонил. В зале также заметили актрису Яну Кошкину и заслуженную артистку России Пелагею, которая пришла послушать артиста вместе с дочкой. Певица отдыхала в VIP-зоне с бокалом шампанского.

Всего в этом отеле на летний сезон запланировано шесть концертов Меладзе и семь выступлений Леонида Агутина. Цены на отдых в Port Nature стартуют от 300 тысяч рублей за неделю на двоих в бюджетном номере. Роскошный люкс обойдется почти в 800 тысяч рублей.

Несмотря на досадный инцидент, сам Меладзе, судя по всему, не сильно расстроен — концерт продолжился после небольшой паузы. Остальные выступления, вероятно, пройдут по графику, если организаторы не усилят контроль за поведением гостей.

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