NYT: США сократят число истребителей для НАТО в Европе на треть

США намерены сократить количество предоставляемых НАТО истребителей в Европе примерно на треть, а также вывести часть других самолетов и кораблей. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники и попавший в распоряжение издания документ.

Согласно плану, который союзники по альянсу получили в начале июня, количество истребителей F-16 и F-15E планируется уменьшить с примерно 150 до 100.

Кроме того, Вашингтон собирается сократить число самолетов морской разведки — с 26 до 15 — и вывести из региона все восемь американских самолетов-заправщиков. Также США намерены передислоцировать одну ракетную подлодку и авианосец вместе с авиакрылом.

Пентагон отказался комментировать информацию издания, сославшись на отсутствие официального подтверждения.

Эти планы укладываются в логику недавних заявлений президента США Дональда Трампа. В апреле он признался, что испытывает отвращение к НАТО и рассматривает возможность выхода страны из альянса. В интервью The Daily Telegraph он пояснил, что альянс не поддержал Вашингтон в войне с Тегераном, и назвал НАТО «бумажным тигром», добавив, что никогда не испытывал особых симпатий к этой организации.

Если планы сокращения военного присутствия будут реализованы, это станет серьезным изменением в трансатлантической безопасности. Европейские союзники по НАТО уже получили соответствующие уведомления, но официального ответа пока не дали.

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