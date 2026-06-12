В НАТО признали, что Россия не планирует нападение на страны альянса

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич заявил, что Россия не стремится к конфликту с Североатлантическим альянсом. Свои слова он произнес на мероприятии по авиационной тематике в Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Гринкевич подчеркнул, что тщательно изучил данные разведки и пришел к этому выводу. По словам генерала, в России действительно понимают смысл термина «оборонный альянс» и осознают, что у НАТО есть определенные асимметричные преимущества.

При этом он не уточнил, какие именно преимущества имел в виду, но дал понять, что стороны отдают себе отчет в возможных последствиях прямой конфронтации.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств назвал заявления о якобы готовящемся нападении России на Европу не просто бредом, а сознательной провокацией и дезинформацией. По его словам, такие вбросы используются для того, чтобы одурачить собственное население западных стран и оправдать наращивание военных расходов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.