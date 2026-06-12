Врачи госпитализировали Бузову после травмы колена

Телеведущую Ольгу Бузову доставили в столичную больницу после бытовой травмы колена. Ее звезда получила дома в одном из районов Москвы, сообщает РЕН ТВ .

По данным телеканала, Бузова разбила колено.

Врачи обработали рану на месте. После этого приняли решение о госпитализации пациентки.

До этого Mash писал, что Бузова упала в душе. Открытого перелома у нее не было, но травму артистка получила серьезную. Бузова пожаловалась на резкую боль.

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