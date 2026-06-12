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Медведев в День России показал видео с фото Мерца и фон дер Ляйен в шредере

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в День России опубликовал в своем Telegram-канале провокационный ролик, созданный с помощью искусственного интеллекта. На видео сгенерированный нейросетью Медведев отправляет в шредер портреты канцлера Германии Фридриха Мерца.

Следом за Мерцем в шредер улетели портреты председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины. С Днем России!» — сопроводил лаконичной подписью свой ролик политик.

Ролик с «уничтожением» портретов уже набрал тысячи просмотров и комментариев. Официальной реакции от упомянутых в видео европейских политиков пока не последовало.

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