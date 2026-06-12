Бейсджампер Бойцов прыгнул с парашютом в «Москва-Сити» в честь Дня России

В День России в Москве спортсмен Сергей Бойцов совершил прыжок с крыши башни «Меркурий» в деловом центре «Москва-Сити». Высота здания — 338,8 метров, сообщает РЕН ТВ .

Трюк приурочили к проведению Международного фестиваля молодежи. По словам организаторов, это первый в России официально разрешенный бейс-прыжок с небоскреба с использованием дымовой шашки.

Перед тем как шагнуть вниз, парашютист развернул российский триколор, затем выпустил цветной дым и прыгнул. Его парашют также был окрашен в цвета государственного флага.

Сам Бойцов заявил, что посвящает этот прыжок стране, которая всегда славилась сильными и смелыми людьми. Он уверен, что именно вера в общую цель и командный дух помогают устанавливать мировые рекорды.

Подготовка к прыжку заняла две недели. Спортсмен тренировался в воздушных потоках, изучал аэрологию, проверял снаряжение и рассчитывал безопасную траекторию между высотками «Москва-Сити».

В планах Бойцова — прыжок на границе космоса с теплового аэростата с высоты от 11 до 12 километров. Он намерен установить в этой дисциплине мировой рекорд.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября 2026 года. Организаторы ожидают 10 тыс. участников из 190 стран.

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