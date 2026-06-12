Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем России

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в канале в МАКС поздравил жителей региона с Днем России. В своем обращении он отметил, что этот праздник объединяет всех, кто любит свою страну, гордится ее историей и каждый день своим трудом помогает ей становиться сильнее.

«Дорогие жители, поздравляю вас с Днем России! Этот праздник объединяет всех, кто любит свою страну, гордится ее историей и каждый день своим трудом помогает ей становиться сильнее. Россия — это миллионы людей разных поколений и профессий, которых связывают общие ценности: уважение к своей истории, ответственность за будущее и готовность поддерживать друг друга. Особые слова благодарности тем, кто сегодня защищает нашу Родину, работает на благо страны, воспитывает детей, создает, строит и помогает людям. Желаю каждому здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне», — написал Воробьев.

В честь праздника 12 июня, по словам губернатора, в более чем 90 парках Подмосковья проходит программа «С Россией в сердце». Для жителей и гостей региона подготовили концерты, мастер-классы по народным ремеслам, выставки и знакомство с традициями народов России. Губернатор пригласил всех прийти семьями — будет интересно и взрослым, и детям.

В нескольких парках организованы особенные мероприятия. В Зарайском центральном парке пройдут торжественное шествие с флагом России и концерт творческих коллективов в национальных костюмах.

В парке Пехорка в Балашихе можно увидеть выставку раритетной техники, поучаствовать в спортивных соревнованиях и творческих мастер-классах. В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске гостей ждут театрализованная постановка, ярмарка ремесел, катание на ладье, исторические фотозоны и даже большой самовар.

В Городском парке Шаховской организуют акцию «Триколор» и шествие с флагом. В Свердловском парке Лосино-Петровского создадут масштабную композицию «Карта России». А в парке «Сестрорецкий» в Клину покажут документальные фильмы о стране, проведут флешмобы и выступит Национальный академический оркестр народных инструментов имени Осипова.

Воробьев пожелал всем жителям здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

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