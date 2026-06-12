Средства ПВО ночью ликвидировали более 60 беспилотников ВСУ в Ростовской области
Ночью Ростовская область пережила массированный налет 60 беспилотников ВСУ. Средства ПВО сбили их в нескольких районах, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.
Беспилотники ВСУ ликвидировали в пяти муниципалитетах. Речь идет о Чертковском, Кашарском, Миллеровском, Верхнедонском и Шолоховском районах.
Пока данные о пострадавших среди гражданского населения и о разрушениях на земле отсутствуют. Губернатор региона пообещал уточнять информацию по мере поступления.
Ранее украинский беспилотник влетел в многоэтажку в Краснодаре. Здание получило сильные повреждения. Во многих квартирах вылетели стекла.
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