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Средства ПВО ночью ликвидировали более 60 беспилотников ВСУ в Ростовской области

Ночью Ростовская область пережила массированный налет 60 беспилотников ВСУ. Средства ПВО сбили их в нескольких районах, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Беспилотники ВСУ ликвидировали в пяти муниципалитетах. Речь идет о Чертковском, Кашарском, Миллеровском, Верхнедонском и Шолоховском районах.

Пока данные о пострадавших среди гражданского населения и о разрушениях на земле отсутствуют. Губернатор региона пообещал уточнять информацию по мере поступления.

Ранее украинский беспилотник влетел в многоэтажку в Краснодаре. Здание получило сильные повреждения. Во многих квартирах вылетели стекла.

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