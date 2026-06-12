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Три человека ранены после удара БПЛА ВСУ по жилому дому в Татарстане

Утром беспилотники ВСУ массированно атаковали Закамский регион Татарстана. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава республики Рустам Минниханов.

Для координации действий на месте происшествия по поручению руководителя региона работает премьер-министр. Предприятия, попавшие под удар, в настоящее время занимаются ликвидацией последствий.

При этом производственные цеха не останавливались. Все профильные службы работают на месте.

Один из дронов ВСУ врезался в многоквартирный дом. Людей из здания вывели.

Власти готовят временный пункт размещения на базе ближайшего лагеря. Трое пострадавших получают медицинскую помощь.

Местное руководство по поручению Минниханова проводит все необходимые мероприятия. Чиновники организовывают для эвакуированных горячее питание, воду и медицинское обеспечение. Также занимаются устранением последствий атаки.

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