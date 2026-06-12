В Дмитрове на финишную прямую вышел капремонт детского сада «Аленушка»

Пятьдесят человек с опережением графика работают над обновлением детсада на Кропоткинской улице.

Специалисты уже завершили замену кровли, поставили новые внутренние перегородки. Рабочие заменили окна, двери, обновили входные группы.

Сейчас сотрудники подрядной организации доделывают инженерные коммуникации. Скоро привезут радиаторы, и после их установки будет готова новенькая система отопления. Объем внутренних работ еще предстоит большой, но к началу сентября подрядчик обещает завершить капремонт детского сада «Аленушка».

Среди рабочих есть приезжие специалисты из других регионов России и стран ближнего зарубежья. Звезда стройки — Сирена Падилла. Она из Кубы, где прошла обучение по специальности «сварщик». Приехала в Россию два года назад, работает на различных стройках Подмосковья.

По словам прораба Владимира Дикова, Сирена — очень ответственный и трудолюбивый сотрудник. Суровые строители кубинку уважают, даже опекают. Она сейчас делает лестницу для аварийного выхода детсада. Когда закончит, поедет на другой стройобъект.

Комплексный ремонт «Аленушки» проходит по региональной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и национальному проекту «Семья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.