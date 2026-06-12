Председатель Мособлдумы напомнил о роли граждан в развитии России

Главная сила государства заключается в людях — тех, кто защищал независимость страны в прошлом, кто сегодня своим трудом способствует ее развитию, сообщил РИАМО председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«12 июня — особая дата для всех, кто гордится Россией, трудится во благо ее процветания, самоотверженно защищает интересы страны. Чувство глубокой привязанности к Отчизне возникает, когда человек начинает ощущать ответственность за своих близких, за отчий дом и малую родину. Именно это чувство лежит в основе истинного патриотизма — наряду с уважением к истории своего народа, национальным ценностям и традициям», — сказал Брынцалов.

Он добавил, что по-настоящему великой державой Россию делают люди — герои прошлого и наши современники.

«Низкий поклон тем, кто в разные времена отстаивал независимость страны своими подвигами, достижениями, кропотливым трудом приносил и продолжает приносить славу Отечеству. Помнить о героическом прошлом России, заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, бережно относиться к природе, прививать детям любовь к Родине — обязанность каждого гражданина!», — подчеркнул председатель.

Каждый год 12 июня граждане отмечают День России. В эту дату в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете страны. Кроме независимости Россия обрела и первого президента, но уже в 1991 году. Сегодня День России — патриотический праздник, который олицетворяет единение страны и ее народов.

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