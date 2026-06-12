В США признали невозможность покрыть дефицит газа в ЕС зимой

Зимой европейские страны и Украина столкнутся с дефицитом газа, который американские производители не смогут покрыть. Такое заявление сделал на брифинге 11 июня исполнительный директор вашингтонской ассоциации CNLG Чарли Ридл, объединяющей американских поставщиков сжиженного природного газа.

По его данным, подземные хранилища голубого топлива Европы заполнены лишь на 42%. Это самый низкий показатель, начиная с 2018 года.

Обычно европейские страны стремятся закачать до 90% ПХГ к концу сезона. Однако сейчас, по прогнозам аналитиков, достичь 70% уже будет большой удачей.

Ситуацию усугубляет остановка поставок СПГ из Персидского залива через Ормузский пролив. Причиной стала война США и Израиля против Ирана, что спровоцировало серьезный кризис на энергетическом рынке.

Американские предприятия работают на пределе, но, как признал Ридл, восполнить потерю объемов добычи из Персидского залива не получится. Дефицит затронет не только Европу, но и азиатские рынки.

По словам главы CNLG, обеспечить Европу достаточным количеством СПГ будет крайне сложно. Рынок находится в сильнейшем напряжении.

Украина располагает большими газовыми хранилищами, и использовать их можно было бы. Но у США нет свободных объемов для таких поставок.

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