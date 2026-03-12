Депутат ГД РФ Делягин: в Госдуме пропал Wi-Fi

сегодня в 13:29

В Государственной думе перестал функционировать Wi-Fi. 11 марта подключиться к интернету получалось не на всех телефонах, а 12 марта исчезли все две сети, сообщает в своем Telegram-канале депутат ГД РФ Михаил Делягин.

Парламентарий отметил, что такое решение одобряет. По его мнению, депутатам нужно быть едиными с россиянами.

Делягин подчеркнул, что в Госдуме не работает даже мессенджер Max.

«Даешь цифровой детокс и свободу от дурных новостей! No news is best news! Парламент и народ едины — это и есть истинная демократия», — пошутил депутат Госдумы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.