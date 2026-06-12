Депутат Ефимов: сила России — в единстве людей разных национальностей и культур

День России остается одним из главных праздников, который объединяет жителей страны независимо от национальности, культуры и традиций, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Тарас Ефимов.

«День России – это праздник, который объединяет миллионы людей разных национальностей, культур и традиций. Сила нашей страны всегда была в умении сохранять единство, уважая многообразие народов, живущих на одной земле. Нас объединяют общая история, любовь к Родине и ответственность за ее будущее», – сказал Ефимов.

Он добавил, что сегодня Россия развивается, реализует масштабные инфраструктурные проекты, поддерживает семьи, науку, образование и промышленность.

«Мы можем гордиться достижениями наших людей, которые своим трудом ежедневно вносят вклад в развитие страны. Для каждого гражданина День России — это повод почувствовать свою причастность к судьбе Отечества, вспомнить о его истории и задуматься о будущем. Этот праздник напоминает, что успех страны складывается из труда, единства и неравнодушия каждого из нас», – отметил депутат.

День России — государственный праздник Российской Федерации, который отмечается 12 июня — в день принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Этот день является официальным выходным.

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