Два человека погибли в результате удара ВСУ в Белгородской области

ВСУ атаковали Белгородскую область. В результате два человека погибли, еще двое пострадали, сообщает региональный оперштаб.

FPV-дрон атаковал машину в поселке Октябрьский. Двое мужчин скончались на месте от полученных ранений.

Еще двух мужчин медики доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода для проведения обследования. По предварительным данным, у них акубаротравма и слепое осколочное ранение шеи.

При этом из-за детонации дрона автомобиль загорелся.

