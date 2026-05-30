Взрыв New Glenn серьезно повредил космодром на мысе Канаверал

Взрыв ракеты New Glenn компании Blue Origin в ходе испытаний на стартовой площадке причинил значительный ущерб космодрому на мысе Канаверал во Флориде, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Снимки с высоты показали груды разрушенных конструкций. Уцелели лишь одна башня и резервуар для воды.

Произошедший взрыв стал серьезным ударом по репутации Blue Origin. В прошлом месяце полеты ракет этого типа были приостановлены из-за проблем с двигателем: компания не смогла вывести спутник на нужную орбиту.

Ранее у основания ракеты появилась яркая вспышка, после чего раздался мощный взрыв. После этого глава американской компании SpaceX Илон Маск заявил о сложности разработки ракет.

