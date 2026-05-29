Ракета New Glenn взорвалась на испытаниях во Флориде

Тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась. Это случилось в ходе испытаний на стартовой площадке во Флориде, сообщает РИА Новости .

У основания ракеты появилась яркая вспышка, после чего раздался мощный взрыв.

Компания подтвердила в соцсети X «аномалию» при испытании. Информации о погибших или пострадавших не поступало.

Предыдущий запуск New Glenn в апреле не смог вывести на нужную орбиту спутник связи BlueBird 7 для компании AST SpaceMobile. Первый запуск ракеты состоялся в январе прошлого года.

