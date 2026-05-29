Синоптики спрогнозировали жаркое лето в Ставрополье

Июль и август принесут в Ставрополье до +32 градусов и кратковременные дожди

После дождливого мая лето 2026 года в Ставропольском крае ожидается теплым и преимущественно солнечным, с кратковременными ливнями. Об этом сообщает «Победа 26» .

В мае регион находился под влиянием активных циклонов. В начале месяца пришли арктические фронты с сильными дождями, а в северо-западных районах фиксировали мокрый снег. Во второй и третьей декаде южные циклоны принесли ливни с грозами, крупным градом и шквалистым ветром. В ряде территорий выпало от 108 до 271% месячной нормы осадков. По данным гидрометцентра, такие периоды повторяются раз в 7–10 лет.

Согласно прогнозу «Яндекс Погоды», июнь начнется с дождей и температуры около +23 градусов днем. К середине месяца воздух прогреется до +27, в отдельные дни возможны осадки. В последнюю неделю июня столбики термометров поднимутся до +28, местами ожидаются кратковременные дожди.

В июле температура будет расти. В первой половине месяца ожидается до +30, во второй — до +32 градусов. Прогнозируются как ясные дни, так и кратковременные ливни.

Август станет самым жарким месяцем. В начале месяца воздух прогреется до +31 градуса, всего синоптики ожидают около 17 ясных дней. К концу лета жара немного спадет — до +28–29 градусов, возможна переменная облачность.

