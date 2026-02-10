Роскомнадзор официально подтвердил блокировку Telegram

Роскомнадзор заявил, что для сервисов, систематически игнорирующих законы страны, предусмотрены постепенные ограничения, но есть и возможность их снять в случае устранения нарушений, сообщает Baza .

«К сожалению, рядом мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранены. По-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные», — сказали в ведомстве.

Там добавили, что также среди нарушений отсутствие реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях.

Ранее власти приняли решение о замедлении работы мессенджера Telegram. Речь идет о частичном ограничении работы сервиса. Также Telegram хотят оштрафовать в России на сумму до 64 млн рублей. Суд в Москве зарегистрировал 8 протоколов в отношении Telegram Messenger Inc.

