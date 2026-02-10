сегодня в 15:13

Telegram хотят оштрафовать в России на сумму до 64 млн рублей

Суд в Москве зарегистрировал восемь протоколов в отношении Telegram Messenger Inc. В общей сложности мессенджеру грозят штрафы в размере до 64 млн рублей, сообщает «Осторожно, новости» .

Протоколы составлены Роскомнадзором. В семи из них мессенджер обвиняют в отказе удалить запрещенный контент. Также еще один протокол составлен за неисполнение обязанностей владельца социальной сети. За эти нарушения предусмотрены штрафы в размере до 8 млн рублей,

Таганский суд Москвы приступит к рассмотрению нескольких из протоколов 11 февраля. Также заседание назначено на 16 марта.

Всего Telegram может получить штрафы на сумму до 64 млн рублей.

Ранее СМИ заявили, что власти России приняли решение о замедлении работы Telegram. Речь идет о частичном ограничении работы сервиса.

