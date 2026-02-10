В России началась блокировка Telegram

сегодня в 13:39

Власти приняли решение о замедлении работы мессенджера Telegram. Речь идет о частичном ограничении работы сервиса, сообщает РБК .

Эту информацию подтвердили источники в профильных ведомствах и в индустрии информационных технологий. Меры по замедлению начнут принимать 10 февраля.

Официально Роскомнадзор пока никак не комментировал эту информацию. При этом пользователи продолжают жаловаться на работу мессенджера. В том числе масштабный сбой был зафиксирован и 9 февраля.

Последует ли мессенджер дорогой WhatsApp*, YouTube и прочих популярных западных ресурсов, читайте в материале РИАМО.

* Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.