Не опять, а снова: россияне пожаловались на сбой в работе Telegram
В работе Telegram произошел масштабный сбой
Фото - © Кузнецов Максим / Фотобанк Лори
В понедельник днем сбой произошел в работе мессенджера Telegram в ряде регионов России, следует из данных сайта detector404.ru.
Большая часть пользователей жалуется на нестабильную работу мобильного приложения (52%), однако велика доля тех, у кого не работает десктопная версия (18%).
У россиян не загружаются медиафайлы и не отправляются сообщения.
Наибольшее число жалоб поступает из Магаданской, Новосибирской, Амурской и Тюменской областей, а также Алтайского и Красноярского краев.
