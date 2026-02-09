Не опять, а снова: россияне пожаловались на сбой в работе Telegram

сегодня в 12:22

В понедельник днем сбой произошел в работе мессенджера Telegram в ряде регионов России, следует из данных сайта detector404.ru .

Большая часть пользователей жалуется на нестабильную работу мобильного приложения (52%), однако велика доля тех, у кого не работает десктопная версия (18%).

У россиян не загружаются медиафайлы и не отправляются сообщения.

Наибольшее число жалоб поступает из Магаданской, Новосибирской, Амурской и Тюменской областей, а также Алтайского и Красноярского краев.

