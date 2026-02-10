сегодня в 09:12

Россияне сообщили об очередном сбое в работе Telegram

Мессенджер Telegram снова работает со сбоями. На это массово пожаловались россияне, сообщается на сайте detector404.ru .

На общий сбой мессенджера указали 53% пользователей, сообщивших о проблемах. На сбой в мобильном приложении пожаловались 18%, и на ошибки в оповещениях — 17%.

Больше всего на неполадки жалуются жители Ненецкого автономного округа, Магаданской, Сахалинской, Самарской и Новосибирской областей.

При этом 9 февраля в работе Telegram также был зафиксирован масштабный сбой.

