сегодня в 04:22

Прямые рейсы «Аэрофлота» на Шри-Ланку возобновятся в октябре

Заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Руван Ранасингхе рассказал, что прямые рейсы «Аэрофлота» на Шри-Ланку из Москвы возобновятся в начале октября, сообщает РИА Новости .

«Полеты „Аэрофлота“ будут возобновлены в октябре, 4 октября», — отметил он.

По его словам, отсутствие прямого авиасообщение негативно сказывается на туристическом потоке в страну.

Шри-Ланка может отменить визы для туристов из РФ уже в 2026 году. Согласно новым правилам, росияне смогут пребывать на острове до шести месяцев.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.