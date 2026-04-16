Аналитик назвал условие, при котором золото может достичь $6000 к концу года

Вопреки распространенному мнению, драгоценные металлы приостановили рост на мировых биржах, хотя геополитическая нестабильность обычно увеличивает спрос на активы-убежища. С начала войны на Ближнем Востоке золото рухнуло на 24% — с 5400 до 4100 долларов за тройскую унцию, заявил РИАМО основатель и гендиректор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков.

По его словам, золото — это хедж против обесценивания валют, а не от всех кризисов. Оно дорожает только при сочетании трех факторов: геополитической нестабильности, низких ставок ФРС и денежной эмиссии (как в 2008–2011 годах). Сейчас же перекрытие Ормузского пролива из-за войны вызвало дефицит энергоресурсов, рост цен на нефть до $100 за баррель и ускорило инфляцию в США до 3,3%+. В ответ ФРС ужесточает политику, ставки не снижают, а доллар укрепляется. Инвесторы перетекают из золота в доходные долларовые активы.

Кроме того, на фоне падения фондового рынка США сработали маржин-коллы, и фонды массово продавали золото, чтобы покрыть убытки по акциям. В марте золотые ETF потеряли более $12 млрд оттока.

Тем не менее Исаков позитивно смотрит в среднесрочную перспективу: центробанки во главе с Китаем наращивают резервы (прогноз покупок — 850-1100 тонн в год). При стабилизации нефти ниже $100 и смягчении риторики ФРС золото может достичь $6000 за унцию к концу года.

