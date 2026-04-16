Полина Диброва назвала молчание причиной развода

Полина Диброва заявила, что одной из причин развода с телеведущим Дмитрием Дибровым стало ее молчание в отношениях. Об этом она рассказала kp.ru .

36-летняя Полина Диброва отметила восьмилетие женского клуба в Барвихе. На вечере выступили Доминик Джокер и Екатерина Кокорина, прошел модный показ и шоу воздушных гимнастов. Рядом с бизнесвумен был ее партнер, 51-летний предприниматель Роман Товстик.

Диброва развелась с Дмитрием Дибровым после 16 лет брака. По словам бизнесвумен, в прошлых отношениях она часто сглаживала конфликты из-за разницы в возрасте, которая составляла 30 лет.

«Я просто человек, в принципе не конфликтный, очень приспосабливающийся. <…> Наверное… Единственное — возраст. То есть нужно с уважением всегда относиться, поэтому я достаточно часто молчала. Может быть, это, если так размышлять, впоследствии привело к тому, к чему привело. Потому что в паре нельзя молчать, нужно говорить», — рассказала Диброва.

Она отметила, что в нынешних отношениях чувствует партнерство и открытость.

«С Романом я не молчу», — добавила Диброва.

Также бизнесвумен сообщила, что накануне праздника случайно встретилась с бывшим супругом и его новой избранницей Екатериной Гусевой в одном из ресторанов на Рублевке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.