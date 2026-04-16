В Подмосковье с начала года подключили к газу 5 тыс домов

Более 5 тыс. домовладений подключили к централизованному газоснабжению в Московской области с начала 2026 года. Из них 3,7 тыс. домов — по программе социальной газификации с бесплатным подведением газа до границ участка, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Работы выполнили специалисты Мособлгаза. Наибольшие темпы подключения по президентскому проекту зафиксированы в Истре, Домодедове и Раменском.

«Подмосковье — регион-лидер в вопросах реализации президентской программы социальной газификации. Мы стремимся обеспечить доступ к экологичному, экономичному и высокоэффективному энергоносителю для максимального количества жителей. В рамках проекта до конца 2026 года Мособлгаз подключит 32 тыс. жителей Московской области», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Строительство газопроводов сейчас ведется более чем в 80 населенных пунктах региона.

Генеральный директор Мособлгаза Игорь Баранов сообщил, что компания приближается к рубежу в 5 тыс. км новых газовых сетей и 92 тыс. подключенных домовладений с начала реализации президентского проекта.

Программа социальной газификации стартовала в Подмосковье в июне 2021 года и стала бессрочной. Жители населенных пунктов и СНТ в их границах могут подключить дома к газу по льготным условиям. Информация о способах подключения размещена на интерактивной карте региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.