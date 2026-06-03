В горах Крыма нашли труп пропавшего неделю назад студента Скрипникова

На то, чтобы определить местонахождение студента, у специалистов и добровольцев ушло семь суток поисков, сообщает РИА Новости.

Юноша перестал выходить на связь 25 мая. В последний раз живым его видели неподалеку от ущелья Уч-Кош.

Мероприятия по прочесыванию местности сильно осложнялись специфическим рельефом и тяжелыми природными условиями. Волонтерам и спасателям приходилось продвигаться сквозь густые лесные массивы с труднопроходимыми зарослями, а также преодолевать опасные крутые подъемы из камней.

Погибшему студенту было 20 лет. Молодой человек приехал к матери в Ялту из Симферополя.

Студент любил туризм и походы. Однако в день пропажи не планировал идти в горы. По словам матери, парень разочаровался в учебе и планировал отчислиться из вуза. Близкие не пытались его отговорить. Конфликтов с однокурсниками у молодого человека не было.

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